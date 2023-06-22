Европейские СМИ узнали, чем могли подорвать «Северный поток — 2»

Немецкий телеканал RTL выдвинул версию о том, что подрыв «Северных потоков» могли осуществить две разные диверсионные группы.

Эксперты указали на то, что повреждения «Северного потока — 1» были очень серьезными — обломки трубопровода лежат на большом расстоянии от места подрыва, а ширина бреши в трубопроводе достигает 250 метров.

При этом на «Северном потоке — 2», который расположен в 80 км от «Северного потока — 1», есть только одна небольшая трещина и не видно разбросанных кусков бетона и лопнувших труб. Из этого эксперты RTL сделали вывод, что подрыв могли осуществлять одним маломощным взрывным устройством, после чего давление газа завершило начатое.

«Подрывы «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2» прошли совершенно по-разному. Поэтому вполне возможно, что за это ответственны два разных актора», — резюмировали материал немецкие журналисты.

Ранее пресс-секретарь спецслужб Польши Жарин заявил, что граждане страны и яхта «Андромеда» не причастны к подрыву «Северных потоков». По словам Жарина, недавние материалы на эту тему являются попыткой скрыть истинную картину событий.