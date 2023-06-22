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В МИД РФ предостерегли НАТО от размещения войск на территории Украины

Замглавы МИД Рябков: размещение войск НАТО на Украине станет исторической ошибкой США

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил в эфире RT International, что Россия призывает Вашингтон не делать ошибок и не размещать войска НАТО на Украине, так как это может иметь опасные последствия.

По его словам, этот шаг стал бы огромной исторической ошибкой.

«Поэтому мы настоятельно предостерегаем США, которые контролируют НАТО. Вне зависимости от того, кто говорит от имени этих стран — бывший или нынешние чиновники — все решается в Вашингтоне. Так что мы решительно предостерегаем Вашингтон от дальнейших неудач, от дальнейших ошибок, которые могут иметь опасные последствия. Никаких войск НАТО на Украине», — сказал дипломат.

Ранее начальник Военного штаба ЕС Эрве Блежан, командующий тренировочной миссией Евросоюза для украинских военных, заявил, что введение войск Североатлантического альянса на территорию Украины невозможно, этого нет и не будет в планах НАТО.

До этого глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что до окончания конфликта иностранные государства не будут вводить свои войска на территорию страны.

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