Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Станислав Жарин опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter ряд заявлений, отвергающих причастность Польши и яхты «Андромеда» к подрывам «Северных потоков».

По словам Жарина, нет никаких доказательств причастности граждан Польши к подрыву «Северных потоков», а недавние сообщения СМИ на эту тему напоминают попытку скрыть истинную картину событий.

«Офис прокурора Польши ведет расследование подрыва «Северного потока» и «Северного потока — 2». В ходе расследования не было обнаружено никаких доказательств причастности яхты «Андромеда» к нанесению ущерба», — заявил Жарин.

Он также подчеркнул, что Польша не была логистическим центром атак на «Северные потоки».

Издание The Wall Street Journal писало, что к подрыву «Северных потоков» может быть причастна польская компания, которая якобы была центром логистики и финансирования атак в сентябре прошлого года.

22 июня в прокуратуре Польши сообщили изданию Rzeczpospolita, что яхта «Андромеда» не имела отношения к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». До этого в СМИ заявляли, что курс яхты в день подрыва указывает на ее возможную причастность к диверсии.

Ранее в прокуратуре Швеции заявили, что могут засекретить материалы по «Северным потокам».