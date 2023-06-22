В Кремле отреагировали на обстрел Чонгарского моста

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга не стал отвечать на вопрос журналиста о ракетном ударе по Чонгарскому мосту, связывающему Крым и Херсонскую область, передает «Интерфакс».

«Это вопрос Министерства обороны», — кратко сказал представитель Кремля на вопрос представителей Киева.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление представителей Киева о том, что Украине ни к чему разрушать этот мост.

Днем ранее представитель военного следственного управления Следственного комитета РФ по Объединенной группировке войск (сил) сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили четыре ракеты по мосту через Чонгар. По его информации, на обломках обнаруженных ракет нашли маркировку, указывающую на то, что ракета произведена во Франции.

22 июня об обстреле моста сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По оценкам властей, повреждение Чонгарского моста не сможет полностью нарушить логистику транспортного сухопутного коридора на полуостров.