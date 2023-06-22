Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби, 22 июня, возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, сообщает «Интерфакс».

Церемония состоялась в Александровском саду. Солдаты из Почетного караула установили венок, украшенный лентой цветов российского флага с золотой надписью: «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации».

Ранее на сайте «Победа.РФ» сообщалось, что около 4 тысяч человек зажгли свечи у стен музея Победы в память о тех, кто защищал Родину.

Во время зажжения свечей на фасаде Музея Победы транслировалось видео, на котором были изображены 1418 горящих свечей — по числу дней войны и слово «Помни».

Также свечи зажгли на Мамаевом кургане в Волгограде в рамках акции «Завтра была война».

Ежегодно 22 июня в России проходит День памяти и скорби. В этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война.