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В Кремле рассказали, поняли ли на Западе фразу Путина «хрен им» о ядерном оружии

Песков считает, что Запад понял фразу Путина «хрен им» про сокращение РФ ядерного оружия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами выразил мнение, что, несмотря на сложности перевода, в западных странах правильно поняли фразу «хрен им», сказанную главой российского государства Владимиром Путиным про сокращение Российской Федерацией ядерного оружия.

«Есть в английском языке ряд выражений и фраз, которые практически невозможно дословно перевести на русский и наоборот. Это нормальная лингвистическое явление. Не нужно за это цепляться. Основной смысл они поняли», — сказал Песков.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что использованная Владимиром Путиным в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) фраза «хрен им», которая касалась переговоров России и Соединенных Штатов по по сокращению ядерных вооружений в пользу Вашингтона, не означает, что Москва против диалога с властями США.

До этого Владимир Путин в ходе своего выступления на ПМЭФ заявил, что у РФ есть больше ядерного оружия, чем у стран НАТО. По его словам, государствам Североатлантического альянса известно об этом. Они, как указал российский лидер, все время «склоняют» Российскую Федерацию к тому, чтобы Москва начала переговоры по сокращению ядерного оружия.

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