Песков назвал темы переговоров Путина и премьера Катара

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга рассказал о том, планируют ли обсуждать российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, который находится в Москве, ситуацию на Украине.

Представитель Кремля ответил на этот вопрос, что об этом ему неизвестно. Главным образом, подчеркнул Песков, речь пойдет о весьма широком и многообещающем двустороннем сотрудничестве между Россией и Катаром.

«Взаимодействие в международном формате, в том числе и по линии общих усилий по стабилизации справедливых цен на энергоресурсы», — рассказал Песков.

Днем ранее пресс-секретарь сообщал, что Путин примет премьер-министра, главу МИД Катара Абдель Рахмана Аль Тани 22 июня.

Министр уже встретился с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. На встрече он отметил ключевую роль Российской Федерации в обеспечении энергетической и продовольственной безопасности в мире.