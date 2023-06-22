В Кремле прокомментировали инициативу молдавских властей отменить День Победы в стране

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами заявил, что Кремль «чрезвычайно негативно» отнесся к решению властей Молдавии отменить День Победы в республике.

Песков отметил, что такие решения «больно отзываются в сердцах ветеранов».

«Подобные решения, конечно, очень больно отзываются в сердцах ветеранов, их родственников и близких, которых много в Молдавии. Это то, что вызывает искреннее разочарование», — сказал он.

Ранее в оппозиционной Партии социалистов Молдавии заявляли, что власти страны своим предложением о переносе и переименовании Дня Победы усиливают раскол в обществе.

3 июня в Молдавии состоялись марш и митинг против отмены в стране празднования Дня Победы. В ходе мероприятий тысячи людей прошли от железнодорожного вокзала к памятнику Героям-освободителям. Выступая на митинге, депутат от партии «Шор» Регина Апостолова заявляла, что 9 мая должен оставаться Днем Победы и народ республики не хочет по-другому называть этот праздник.