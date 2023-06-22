В Кремле заявили об экстраординарном давлении на Украину на фоне контрнаступления

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал Совет безопасности РФ с участием президента России Владимира Путина, который рассказал о неудачах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте.

Журналисты спросили Песков, не приближаются ли стороны к переговорам ввиду неудач ВСУ на фронте.

«О неудачах должны говорить профессионалы, то есть наши военные», — отметил Песков.

Также он подчеркнул, что западные страны расходятся в вопросах дальнейшей помощи Украине.

«Что касается возможного разлада в коллективном Западе и продолжающегося экстраординарного давления на Киев — это очевидно», — сказал он.

Ранее президент Украины Зеленский признал, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) продвигается «медленнее, чем хотелось бы». Он потребовал от западных партнеров не давить на Киев призывами к более активным наступательным действиям и заявил, что украинская армия будет продвигаться в таком темпе, который сочтет нужным.

22 июня президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором предложил обсудить ситуацию в зоне специальной военной операции (СВО).