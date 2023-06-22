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Мединский прокомментировал снос советских памятников в Польше

Мединский назвал политику Польши возвращением в Средневековье из-за сноса памятников СССР

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Помощник президента России Владимир Мединский назвал политику Польши, которая, по его словам, уже несколько лет сносит советские памятники, возвращением в Средневековье, передает РИА Новости.

22 июня Мединский принял участие в открытии стелы «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге. После церемонии гражданин Польши, которому пришлось покинуть родину из-за поддержки специальной военной операции России на Украине, спросил помощника президента, почему власти его страны продолжают сносить советские памятники.

На это Мединский ответил, что польские власти не руководствуются национальными интересами, а работают «примерно так же, как в Индии работала Британская колониальная администрация».

Помощник Владимира Путина отметил, что «отцы-основатели Соединенных Штатов, философы Французской революции, идеологи пришли бы в ужас» от того, что происходит сегодня, поскольку они бы «увидели бы политический откат в Средневековье, когда вассал моего вассала».

«Вот как строится политическое управление во многих европейских странах. Вопреки интересам граждан принимаются решения. Суверенный правитель так не поступает. Суверенный правитель заботится об интересах вверенной ему территории, а вассал руководствуется интересами сюзерена», — объяснил Мединский свое мнение.

При этом он подчеркнул, что все, что сейчас можно сказать про Польшу, в гораздо большей степени относится и к Украине.

Ранее Владимир Мединский заявлял, что действия Польши свидетельствуют о том, что она хочет возродить Речь Посполитую.

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