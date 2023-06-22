В МИД РФ назвали условие возврата Москвы к ДСНВ

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что возврат России к Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) возможен только при отказе США от антироссийского курса, но пока до этого далеко. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Вашингтон занялся плагиатом идей, предлагая новый формат ДСНВ с участием ядерных держав Совета Безопасности ООН.

«Мы несколько лет назад подчеркнули, что вплотную приблизился момент, за которым любые переговоры о контроле за стратегическими наступательными вооружениями должны, по крайней мере, учитывать потенциалы ближайших союзников США по НАТО, крупнейших ядерных держав после России и США — это Великобритания и Франция», — сказал замминистра.

ДСНВ был подписан Россией и США 2010 году и истекает в 2026-м. В феврале 2023 года Москва приостановила свое участие в соглашении.

Ранее ТАСС передавал, что в Госдепартаменте заявили о готовности проводить консультации с Россией по ДСНВ.