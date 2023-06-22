Глава Еврокомиссии рассказала, что уменьшит влияние России и Китая

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вступление Украины и балканских стран в Евросоюз снизит распространение влияния России и Китая. Ее слова приводит Corriere della Sera.

«Можно ли представить, что через 20-30 лет этот регион (Украина и Балканы. — «Газета.Ru») не будет частью ЕС? В этом случае он попадет под российское и китайское влияние, и мы этого хотим?… Этот регион должен входить в ЕС, иначе у нас будет проблема», — заявила она.

По ее словам, «невозможно», чтобы Украина и балканские страны не стали членами Евросоюза.

Она добавила, что если РФ хочет добрых отношений с ЕС, то «должна сделать шаг назад».

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз несет «особую ответственность» перед Украиной. Также, по ее словам, ЕС может покрыть 45% всех потребностей Украины в финансировании в ближайшие четыре года. Она отметила, что финансирование Украине будет идти за счет европейских грантов, кредитов и, вполне вероятно, за счет замороженных активов России.