Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава Еврокомиссии рассказала, что уменьшит влияние России и Китая

Глава ЕК фон дер Ляйен: прием стран Балкан и Украины в ЕС помешает влиянию РФ и КНР

close
100%
Ognen Teofilovski/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вступление Украины и балканских стран в Евросоюз снизит распространение влияния России и Китая. Ее слова приводит Corriere della Sera.

«Можно ли представить, что через 20-30 лет этот регион (Украина и Балканы. — «Газета.Ru») не будет частью ЕС? В этом случае он попадет под российское и китайское влияние, и мы этого хотим?… Этот регион должен входить в ЕС, иначе у нас будет проблема», — заявила она.

По ее словам, «невозможно», чтобы Украина и балканские страны не стали членами Евросоюза.

Она добавила, что если РФ хочет добрых отношений с ЕС, то «должна сделать шаг назад».

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз несет «особую ответственность» перед Украиной. Также, по ее словам, ЕС может покрыть 45% всех потребностей Украины в финансировании в ближайшие четыре года. Она отметила, что финансирование Украине будет идти за счет европейских грантов, кредитов и, вполне вероятно, за счет замороженных активов России.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях