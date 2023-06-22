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Шольц оценил возможность конфликта НАТО и России из-за Украины

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что конфликт на Украине не приведет к эскалации между НАТО и РФ

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Johanna Geron/Reuters

Эскалация между НАТО и Россией не произойдет из-за конфликта на Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время своего выступления в бундестаге, передает ТАСС.

«Нужно следить, чтобы война не привела к эскалации между Россией и НАТО. Этого не произошло, и этого не произойдет», — сказал Шольц.

Ранее немецкий канцлер на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Западу следует быть готовым к тому, что конфликт на Украине может затянуться на несколько лет.

При этом он добавил, что Германия будет поддерживать Украину сколько потребуется и подчеркнул, что это не означает то, что НАТО будет становиться стороной украинского конфликта.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что учения НАТО Air Defender при попытке создать угрозу независимости России не останутся без последствий.

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