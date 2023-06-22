В МИД РФ рассказали о послании Лаврова генсеку ООН

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу на днях было направлено послание российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с призывом организовать обзор действующих правил в сфере Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) на предмет их обновления. Об этом Рябков заявил на конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения», передает ТАСС.

«Генсеку ООН Антониу Гутерришу направлено послание министра иностранных дел РФ Сергея Викторовича Лаврова с призывом организовать обзор действующих правил и принципов механизма на предмет их обновления», — сказал дипломат.

Ранее Сергей Рябков заявлял, что присутствие лидеров стран, которые ведут враждебную политику в отношении Российской Федерации, неуместно на саммите БРИКС в августе. Так Рябков прокомментировал желание президента Франции Эммануэля Макрона приехать на встречу БРИКС в ЮАР.