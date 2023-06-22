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В МИД РФ рассказали о послании Лаврова генсеку ООН

Рябков: генсеку ООН направлен призыв организовать обзор действующих правил в сфере КБТО

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу на днях было направлено послание российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с призывом организовать обзор действующих правил в сфере Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) на предмет их обновления. Об этом Рябков заявил на конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения», передает ТАСС.

«Генсеку ООН Антониу Гутерришу направлено послание министра иностранных дел РФ Сергея Викторовича Лаврова с призывом организовать обзор действующих правил и принципов механизма на предмет их обновления», — сказал дипломат.

Ранее Сергей Рябков заявлял, что присутствие лидеров стран, которые ведут враждебную политику в отношении Российской Федерации, неуместно на саммите БРИКС в августе. Так Рябков прокомментировал желание президента Франции Эммануэля Макрона приехать на встречу БРИКС в ЮАР.

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