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Зеленский предложил сотрудничество Организации американских государств

Зеленский предложил Организации американских государств присоединиться к саммиту мира

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President Of Ukraine/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Организации американских государств (ОАГ) присоединиться к подготовке саммита мира, на котором будет обсуждаться урегулирование украинского конфликта на основе предложений Киева. Об этом он сообщил во время видеообращения к участникам 53-й сессии Генассамблеи (ГА) ОАГ, его цитирует ТАСС.

«Я приглашаю вас работать вместе с нами <…> над реализацией формулы мира. Приглашаю вас присоединиться к подготовке глобального саммита мира», — сказал Зеленский.

По его словам, Украина нуждается в коллективных усилиях, включая поддержку этого ведущего межправительственного форума стран Западного полушария.

ОАГ была создана в 1948 году. В нее входят 35 стран.

15 июня Зеленский обратился к властям Швейцарии с предложением провести в этой стране саммит, посвященный урегулированию украинского конфликта по «формуле мира».

В ноябре прошлого года президент Украины представил на саммите G20 10 условий «формулы мира» для урегулирования конфликта.

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