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Путин заявил о нарушениях концепции о запрете на использование биологического оружия

Путин: принципы концепции о запрещении биологического оружия регулярно нарушаются

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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и организаторам Международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения» заявил, что концепции о запрете на использование биологического оружия регулярно нарушаются. Его слова передает РИА Новости.

«Очень важно сохранить и укрепить существующие механизмы многостороннего сотрудничества в сфере противодействия различным угрозам биологического характера. В первую очередь это касается Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия», — отметил президент.

Путин подчеркнул, что Россия последовательно выступает за укрепление наднациональных механизмов, препятствующих разработке и распространению биологического и токсинного оружия.

По словам президента, российские специалисты готовы помогать в ликвидации вспышек инфекций во всем мире.

Ранее кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди — младший говорил, что американские биологические лаборатории расположены по всему миру, включая Украину.

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