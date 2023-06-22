СМИ узнали о планах США встретиться со странами Глобального Юга по Украине

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд на выходных планирует отправиться в Копенгаген на встречу с представителями Бразилии, Индии, Южно-Африканской Республики, Турции, чтобы обсудить мирные принципы для Украины. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на осведомленные источники.

По данным газеты, Киев запросил о встрече с развивающимися странами Глобального Юга. Отмечается, что на мероприятие должны прибыть представители Бразилии, Индии, Турции и ЮАР, но список участников еще не утвердили. Издание отмечает, что Китай, скорее всего, не будет принимать в этом мероприятии участие, однако вероятность участия КНР в переговорах все же сохраняется. Пекин, по мнению обозревателей газеты, может отправить на встречу чиновника более низкого уровня в качестве наблюдателя.

Financial Times уточняет, что должностные лица в неформальной обстановке планируют обсудить мирные принципы для Украины, однако намерения достичь в ходе встречи конкретных результатов нет.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявлял, что, по мнению американской администрации, любого рода мирные переговоры по Украине должны начинаться хотя бы с обсуждения плана из десяти пунктов, которые в прошлом году представил президент Украины Владимир Зеленский.