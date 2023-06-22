Посол РФ в США сообщил, кто должен финансировать восстановление Украины

Вашингтон, который затягивает украинский конфликт, должен сам платить за восстановление Украины. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

«Администрация (США) в полной мере несет ответственность за происходящее на Украине. Поэтому и восстанавливать страну должны именно Соединенные Штаты», — сказал он.

По словам Антонова, конфликт на Украине является следствием целенаправленных усилий Вашингтона по созданию очага напряженности у российских границ, по превращению украинской страны в «антиРоссию». Он отметил, что в настоящее время Соединенные Штаты разжигают противостояние, «накачивают республику мощными вооружениями и рубят на корню любые мирные инициативы».

Дипломат также добавил, что на фоне беспрецедентных средств, которые США направляют на закупку вооружений для Киева, без внимания остаются беднейшие страны Африки, Латинской Америки, Азии.

Накануне председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз может покрыть 45% всех потребностей Украины в финансировании в ближайшие четыре года.

16 июня министр финансов ФРГ Кристиан Линднер говорил, что у Германии не осталось возможности для дополнительных выплат в бюджет Европейского союза из-за помощи Украине. По словам Линднера, из-за финансовой помощи Киеву долгосрочный бюджет ЕС на 2021-2027 годы «доведен до максимума».