Британский министр обороны Уоллес сообщил, что не будет новым генсеком НАТО

Глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес сообщил, что он не займет пост генерального секретаря НАТО. Об этом чиновник заявил в интервью изданию Economist.

По словам Уоллеса, его назначение на должность генсека Североатлантического альянса не состоится, так как в Вашингтоне хотят, чтобы НАТО и в дальнейшем возглавлял нынешний генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Поэтому США настаивают на продлении полномочий Столтенберга еще на один срок.

Уоллес выдвинул предположение, что американцы желали бы видеть на этом посту одного из нынешних премьер-министров европейских стран. Наиболее походящей кандидатурой для Вашингтона, по данным издания, считается глава правительства Нидерландов Марк Рютте, однако голландский премьер якобы несколько раз отказывался от такого предложения.

Министр обороны Великобритании придерживается мнения, что новому генеральному секретарю одновременно придется угождать и президенту США Джо Байдену, и президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что не планирует возглавлять альянс после осени 2023 года. По его словам, он планирует доработать в должности главы североатлантического альянса до осени 2023 года, но дальнейших планов у него нет.