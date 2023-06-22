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Зеленская заявила, что не живет с мужем

Jerusalem Post: Зеленская заявила, что они с мужем спят раздельно

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POOL/Reuters

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказал в интервью газете Jerusalem Post, что с мужем они живут раздельно по соображениям безопасности. Владимир Зеленский ночует в офисе, а она каждый день возвращается оттуда к детям.

Зеленская добавила, что каждый день ходит в офис на работу, где находится и ее супруг.

«Если нам повезет, мы встретимся в офисе за обедом», — призналась Зеленская.

Ранее супруга президента Украины сообщила в своем Telegram-канале о первом визите в Израиль, где встретилась с израильским лидером Ицхаком Герцогом и его женой. Она также добавила, что сотрудничает с первой леди Израиля Михаль Герцог в проектах по ментальному здоровью.

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