Зеленская заявила, что не живет с мужем

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказал в интервью газете Jerusalem Post, что с мужем они живут раздельно по соображениям безопасности. Владимир Зеленский ночует в офисе, а она каждый день возвращается оттуда к детям.

Зеленская добавила, что каждый день ходит в офис на работу, где находится и ее супруг.

«Если нам повезет, мы встретимся в офисе за обедом», — призналась Зеленская.

Ранее супруга президента Украины сообщила в своем Telegram-канале о первом визите в Израиль, где встретилась с израильским лидером Ицхаком Герцогом и его женой. Она также добавила, что сотрудничает с первой леди Израиля Михаль Герцог в проектах по ментальному здоровью.