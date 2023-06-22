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NВС: слова Байдена о Си Цзиньпине вызвали растерянность у американских чиновников

NВС: высказывание Байдена о Си Цзиньпине оказалось неожиданными для чиновников США

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Global Look Press

Высокопоставленные американские чиновники оказались застигнутыми врасплох резкими высказываниями президента США Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на неназванные источники.

Официальные лица США, по данным телеканала, пытались в частном порядке разъяснить китайцам, что высказывание Байдена, назвавшим Си Цзиньпина «диктатором», не отражает изменение политики Белого дома по отношению к КНР. Американские чиновники всячески пытались сгладить негативные впечатления, возникшие в Китае после заявления Байдена, утверждая, что они не ожидают ухудшения отношений между странами.

По словам одного из источников телеканала, госсекретарь США Энтони Блинкен привык к вызывающим ажиотаж высказываниям Байдена, поэтому они не выводят Блинкена из равновесия. Источник подчеркнул, что США и Китай должны продолжать взаимодействовать друг с другом, несмотря на все имеющиеся между ними разногласия.

Судя по тому, отметил телеканал, что источники по-разному интерпретировали высказывание Байдена в отношении Си Цзиньпина, оно стало для них совершенно неожиданным.

Ранее сообщалось, что МИД КНР выразил протест в связи со словами президента Байдена, назвавшего китайского лидера Си Цзиньпина диктатором.

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