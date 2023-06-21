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На Западе рассматривают ускоренное вступление Украины в НАТО

Sky News: Британия и Франция допускают вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке

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Shutterstock

Британия и Франция допускают вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Согласно главе МИД Великобритании Джеймсу Клеверли, генсек НАТО Йенс Столтенберг недавно дал понять союзникам, что «многие требования» плана действий по членству (ПДЧ) для Киева уже выполняются.

По словам Клеверли, позиция Лондона была бы благосклонной, если бы Соединенное Королевство отошло от ПЧД, а также признав, что в предложении Финляндии и Швеции этого не требовалось и что украинцы продемонстрировали свою приверженность реформам.

По мнению руководителя МИД Франции Катрин Колонна, ПЧД не обязан быть частью дорожной карты по вступлению Украины в Североатлантическом альянсе.

Ранее глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что в Киеве ожидают от НАТО приглашения на вступление с открытой датой, но гарантиями безопасности на переходный период.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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