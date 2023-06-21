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В СНБО Украины намекнули на увольнения после скандала с бомбоубежищами Киева

Секретарь СНБО Украины Данилов анонсировал «кадровые решения» по поводу киевских укрытий

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о возможном принятии на заседании совета 23 июня «кадровых решений» в связи с закрытием бомбоубежища в Киеве.

По словам Данилова, все укрытия на территории Украины были проверены после того, как одно из бомбоубежищ в Киеве оказалось закрыто после объявлений воздушной тревоги.

«Проверка прошла. Была дана оценка. И в пятницу на заседании СНБО будет рассматриваться этот вопрос. Будет доклад министра Клименко. Будет доклад еще одного министра, непосредственно отвечавшего за проверку. И по результатам доклада будут приняты соответствующие решения», – заявил секретарь Совбеза.

Данилов отметил возможность принятия кадровых решений «с учетом чувствительности вопроса».

21 июня июня мэр Киева Виталий Кличко выступил с критикой центральной власти из-за ситуации с укрытиями на Украине.

Ранее две петиции с требованием отстранить Кличко от должности главы администрации Киева были зарегистрированы на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

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