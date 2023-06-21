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Мединский объяснил срыв мирных переговоров с Украиной

Мединский заявил, что Запад осознанно сорвал переговоры России и Украины в 2022 году

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Максим Гучек/БелТА/РИА «Новости»

Помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что Киев был близок к мирному решению и заключению Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины в прошлом году, однако такое решение не устраивало кураторов страны на Западе. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, российская сторона была готова к мирному решению «не на словах, а на деле». Мединский считает, что к такому решению был близок и Киев.

Он утверждает, что подобное решение «не устраивало кураторов Украины на Западе», которые «абсолютно сознательно пошли на то, чтобы сорвать переговорный процесс».

Таким образом он ответил на вопрос о том, считает ли необходимым придать огласке какие-то из договоренностей в рамках парафированного украинской делегацией Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины по итогам переговоров в Стамбуле.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что президент России Владимир Путин готов к переговорам, но вопрос заключается в стабильной почве для их проведения.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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Операция на Украине
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