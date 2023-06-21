Посол РФ считает, что развязка конфликта на Украине может зависеть от контрнаступления ВСУ

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что развязка конфликта на Украине может зависеть от контрнаступления ВСУ. Об этом дипломат сообщил в эфире телеканала Sky News.

По его словам, для Украины существует риск «потерять больше территорий, больше людей, больше танков», а развязка конфликта пока «витает в воздухе».

По мнению Келина, «самое лучшее для Украины — нейтралитет, безъядерный статус и неучастие в НАТО».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины движется медленнее, чем ожидалось.

Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ движется медленно, но добавил, что быстрых результатов ждать не приходится, потому что это «не голливудский фильм».

До этого он заявил, что его страна не готова замораживать военный конфликт. По его словам, это «бесперспективное развитие для Украины».

19 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в рамках своего визита в Германию заявил, что альянс выступает против заморозки конфликта на Украине.