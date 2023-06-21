Новый пакет санкций против РФ запретит транспортировку нефти по южной ветви «Дружбы»

Посол Польши при Евросоюзе Анджей Садось заявил, что очередной пакет санкций против России будет включать в себя ограничения против 70 человек и запрет транспортировки нефти по южной ветви нефтепровода «Дружба». Об этом он сообщил журналистам в Брюсселе, передает Reuters.

По его словам, санкции будут наложены в том числе на людей, ответственных за депортацию украинских детей в Россию.

«Там есть польские постулаты, касающиеся полного наложения санкций на южную «Дружбу», там же есть запрет въезда для российских грузовых прицепов», — сказал он.

Ранее постоянные представители стран — членов Евросоюза договорились в среду о принятии 11-го пакета санкций против России.

Также стало известно, что Совет Евросоюза расширил критерии для введения санкций против бизнеса РФ, включив в них работу в доходных секторах российской экономики.