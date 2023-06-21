Политолог раскритиковал президента Грузии за антинародную позицию

Позиция президента Грузии Саломе Зурабишвили касаемо возобновления авиасообщения с Россией является антинародной. Об этом в беседе с ФАН заявил руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. Так он прокомментировал известие о том, что запуск рейсов второй российской авиакомпании Red Wings в Грузию отложен на неопределенное время.

«Мы приняли решение возобновить авиасообщение. Но нужно отметить, что та позиция, которую заняла президент Грузии является антинародной по отношению к рядовым грузинам, которые приветствовали это решение», — подчеркнул политолог.

Ранее газета «Известия» сообщила, что авиакомпания Red Wings не в состоянии осуществлять полеты своих самолетов в Грузию, так как до сих пор не получила разрешения от Министерства транспорта РФ. По информации собеседников издания, все детали перелетов полностью согласованы, и задержка авиасообщения заключается только в отсутствии разрешения ведомства.