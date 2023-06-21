Страны ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций

Постоянные представители стран — членов Евросоюза договорились в среду о принятии 11-го пакета санкций против России. Об этом сообщило представительство Швеции в Совете ЕС на своей странице Twitter.

«Сегодня послы ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России. Пакет включает меры, направленные на противодействие обходу рестрикций и отдельным листингам», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Совет Евросоюза расширил критерии для введения санкций против бизнеса РФ, включив в них работу в доходных секторах российской экономики. Соответствующая поправка была внесена в регламент Совета (ЕС) 2023/1089 от 5 июня 2023 г. о внесении изменений в Регламент (ЕС) № 269/2014 «об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

В феврале 2023 года страны — члены Евросоюза согласовали 10-й пакет санкций в отношении России. В нем ЕС ввел ограничения в отношении 87 физических и 34 юридических лиц. После введения 10-го пакета под антироссийскими санкциями ЕС находятся 1473 физических лица и 205 организаций.