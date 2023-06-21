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Лавров проведет в Москве переговоры с премьер-министром Катара

Захарова: Лавров 22 июня проведет в Москве переговоры с премьер-министром Катара

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Мурад Оруджев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава ведомства Сергей Лавров 22 июня проведет в Москве переговоры с премьер-министром и главой МИД Катара Мохаммедом Бин Джасим аль Тани. Об этом она сообщила на брифинге, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин также проведет встречу с Аль Тани в тот же день.

Ранее президент Коморских островов Азали Асумани, возглавляющий Африканский союз, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным назвал целью мирной миссии африканских лидеров побудить Россию вступить в переговоры с Украиной.

Политик подчеркнул, что украинский конфликт влияет не только «на эти две дружественные и соседние славянские страны», но и на весь мир, включая Африку, поскольку стал причиной «беспрецедентного» продовольственного и энергетического кризиса.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия готова вести конструктивный диалог со всеми, кто желает установления мира на принципах справедливости, и отметил, что Россия приветствует сбалансированный подход африканских государств к конфликту на Украине.

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