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В Грузии назвали ЛГБТ-пропаганду аморальной

Премьер Грузии Гарибашвили пообещал, что в стране не будет ЛГБТ-пропаганды среди детей

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РИА Новости

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил против ЛГБТ-пропаганды среди детей и молодежи. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

По его словам, такая пропаганда ЛГБТ в школах и детских садах неприемлема.

«Конечно, каждый имеет право на выбор образа жизни, мы не вмешиваемся ни в чью работу или личную жизнь, но, с другой стороны, для меня абсолютно неприемлема безграничная пропаганда, которая имеет место в заграничных детских садах и школах», — сказал он.

Гарибашвили пообещал, что в Грузии такого «не произойдет».

Он также назвал аморальной пропаганду ЛГБТ, проводившуюся в сети ресторанов McDonald's в Грузии. В детском меню ресторана появилась подарочная книга, в которой рассказывается о жизни певца Элтона Джона, о его браке с мужчиной и их детях. После разразившегося скандала все книги были изъяты.

Мещанский суд Москвы ранее оштрафовал стриминговый сервис Premier на 4 млн руб. за неверную маркировку ЛГБТ-контента. Компанию-прокатчика «Русский репортаж» также оштрафовали на полмиллиона рублей за показ сериала с демонстрацией гомосексуальных отношений.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ.

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