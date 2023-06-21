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Зеленский назвал Путина «вторым королем антисемитизма»

Зеленский: Путин как будто второй король антисемитизма после Гитлера

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Gleb Garanich/Sputnik/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Би-би-си» назвал российского коллегу Владимира Путина «вторым королем антисемитизма после [Адольфа] Гитлера».

«Как будто он не до конца понимает свои слова. Извините, но он как будто второй король антисемитизма после Гитлера. Это говорит президент», — сказал Зеленский.

В ходе интервью он также выразил мнение, что «цивилизованный мир не может так говорить».

Так украинский президент комментировал недавнее высказывание российского лидера, — Путин на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что «Зеленский — не еврей, а позор еврейского народа». В своей речи Путин также отметил, что на пьедестал почета на Украине возведены неонацисты, «последыши Гитлера». По мнению Путина, современные власти в Киеве «защищают» таких людей.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как Путин относится к Зеленскому.

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