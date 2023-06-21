МИД Венгрии поставил диагноз Евросоюзу

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа страдает от военного психоза и пока не стоит ожидать скорого завершения конфликта на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети дипломата.

«Мы искренне надеемся, что в последующие дни и недели еще много военнопленных с обеих сторон будут освобождены, надеемся также, что скоро не будет смысла говорить о военнопленных , потому что конфликт закончится. Хотя очевидно, что судя по нынешней жестокости и военному психозу Европы, это кажется наивной иллюзией», — заявил Сийярто.

Ранее заместитель главы ведомства премьер-министра Венгрии Чаба Домотор заявил, что Будапешт выступил против предложения выделить Украине из фондов Евросоюза.

По его словам, казна ЕС «пуста из-за финансирования войны» и украинского государства. Он отметил, в ближайшие четыре года выделить Украине еще €50 млрд невозможно и нецелесообразно.