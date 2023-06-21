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В Кремле раскритиковали ООН за отсутствие прогресса по «зерновой сделке»

Песков: у ООН не получается повлиять на выполнение обязательств к РФ

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Shutterstock

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у ООН не получается повлиять на выполнение обязательств к России по «зерновой сделке».

«Мы с вами слышали уже заявления представителя Организации Объединенных Наций, которые вынуждены констатировать, что, к сожалению, у них не получается оказать должное влияние на страны коллективного Запада с тем, чтобы выполнить российскую часть договоренностей, поэтому пока, к сожалению, воз и ныне там», — заявил Песков.

В связи с этим, отмечает Песков, других предпосылок для продления зерновой сделки после 18 июля больше нет и Россия исходит из того, что после этой даты сделка будет завершена.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин высказал мнение, что 18 июля станет временем завершения зерновой сделки.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

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