РФ предварительно согласилась на нового посла Германии в Москве

Россия выдала предварительное согласие на назначение нового посла Германии в Москве Александра Ламбсдорфа, в ближайшее время он получит визу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский МИД.

В МИД РФ заявили агентству, что «российская сторона выдала ему агреман, в ближайшее время он получит визу и приступит к своим обязанностям в посольстве».

Агреман — это предварительное согласие одного государства на назначение определенного лица в качестве главы дипломатического представительства другой страны.

20 июня немецкий журнал Spiegel сообщал, что Россия дала согласие на назначение 56-летнего Ламбсдорфа новым послом ФРГ в Москве и выдала так агреман. 21 июня в МИД ФРГ подтвердили информацию об отправке нового посла в Россию.