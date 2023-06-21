Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

РФ предварительно согласилась на нового посла Германии в Москве

МИД РФ подтвердил, что Москва выдала агреман новому послу Германии Ламбсдорфу

close
100%
Sandro Halank/Wikimedia Commons

Россия выдала предварительное согласие на назначение нового посла Германии в Москве Александра Ламбсдорфа, в ближайшее время он получит визу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский МИД.

В МИД РФ заявили агентству, что «российская сторона выдала ему агреман, в ближайшее время он получит визу и приступит к своим обязанностям в посольстве».

Агреман — это предварительное согласие одного государства на назначение определенного лица в качестве главы дипломатического представительства другой страны.

20 июня немецкий журнал Spiegel сообщал, что Россия дала согласие на назначение 56-летнего Ламбсдорфа новым послом ФРГ в Москве и выдала так агреман. 21 июня в МИД ФРГ подтвердили информацию об отправке нового посла в Россию.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях