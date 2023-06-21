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В Швеции торопят Турцию с ратификацией заявки на вступление в НАТО

Глава МИД Швеции Билльстрем потребовал от Турции начать процесс ратификации заявки в НАТО

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

В Швеции считают, что парламент Турции должен начать ратифицировать заявку Стокгольма на вступление в НАТО, так как страна выполнила все свои обязательства. Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем, передает Reuters.

«Мы считаем, что сделали то, что от нас ожидали, теперь пришло время турецкому парламенту начать процесс ратификации», — сказал Билльстрем.

Он добавил, что Швеция по-прежнему надеется, что она сможет стать членом Альянса к саммиту НАТО в Вильнюсе в середине июля, отметив, что у нее нет «плана Б».

В прошлом году Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО. Финляндия вступила в НАТО в апреле, но Турция продолжает блокировать членство Швеции. Анкара заявляет, что Швеция укрывает членов боевиков, которых она считает террористами.

Франция призвала принять Швецию в НАТО до саммита блока, который должен пройти в июле в Литве.

17 июня в Турции рассказали, когда поддержат вступление Швеции в НАТО.

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