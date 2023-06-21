В Польше рассказали, при каких условиях можно исключить Россию из ООН

Без военного поражения России ее исключение из международного сообщества, в том числе из ООН, невозможно. Об этом заявил посол Польши при ООН Кшиштоф Щерский в эфире RMF24.

«Если дойдет до того, что Россия проиграет эту войну, у нас будет совершенно новая ситуация – стол перевернутый, мир должен быть перестроен», – пояснил Щерский.

В мире, по его словам, до сих пор господствует мнение, что, даже несмотря на конфликт на Украине, с Россией необходимо разговаривать. «Дипломатия предполагает общение даже с головорезами. Так что пока на фронте нет прорыва, все считают, что однажды нам придется сесть с Россией за стол переговоров, поэтому этого нельзя исключать», — отметил посол.

Щерский напомнил, что Россия сейчас участвует во всех переговорах в рамках форума ООН. При этом дипломат отметил, что РФ в настоящее время не избирается в различные органы в рамках ООН. «Мы пытаемся заблокировать ее везде, где это возможно. Недавно нас избрали в Экономический и социальный Совет, где Россия заблокирована нашими действиями. Мы хотим превратить присутствие России на присутствие стран нашего региона», — подчеркнул он.

Посол Польши в ООН признал, что организация «бессильна» что-либо сделать для решения конфликта на Украине, а «государства не настроены на однозначное объединение против России».

30 марта пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила об отсутствии правовых путей для возможного лишения РФ постоянного членства в Совбезе и ООН.

Украина требует, чтобы Россию исключили из Совета безопасности ООН.