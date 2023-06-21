Песков не удивился словам Байдена, назвавшего Си «диктатором»

Комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение, что Вашингтон ведет противоречивую и непредсказуемую внешнюю политику.

Представитель Кремля отметил, что подобное поведение со стороны Соединенных Штатов огромное количество государств считает неприемлемым, и число таких государств неуклонно растет.

«Мы с вами видели буквально днями ранее информацию о контактах госсекретаря США в Пекине, таких разных примирительных заявлений и здесь такая непонятная компенсация вот этих действий со стороны главы государства. Впрочем, это их дело», — сказал Песков.

Ранее американский лидер заявлял, что Си Цзиньпин не обладал всеми сведениями об инциденте с воздушным шаром и из-за этого «очень расстроился», поскольку это «большой конфуз для диктаторов».

В МИД КНР заявление Байдена назвали абсурдным, крайне безответственным, а также открытой политической провокацией.

Джо Байден сказал такие слова о Си Цзиньпине менее чем через сутки после завершения визита в Китай американского госсекретаря Энтони Блинкена.

19 июня Блинкен в Пекине провел переговоры с Си Цзиньпином. Стороны обсудили несколько важных геополитических вопросов. В частности, госсекретарь заявил китайскому лидеру, что США не хотят войны с Китаем и не поддержат независимость Тайваня.