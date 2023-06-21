В МИД ФРГ подтвердили информацию об отправке нового посла в Россию этим летом

Министерство иностранных дел Федеративной Республики Германия подтвердило информацию о том, что новым послом страны в Российской Федерации назначен заместитель главы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в Бундестаге Александер Ламбсдорф.

20 июня журнал Spiegel сообщил, что Россия дала согласие на назначение 56-летнего Ламбсдорфа новым послом ФРГ в Москве и выдала так называемый агреман (предварительное согласие на прием посла).

«Начало работы запланировано на это лето», — сообщил ТАСС представитель МИД ФРГ.

Ламбсдорф является дипломатом по образованию и считается ведущим экспертом в области внешней политики в СвДП. Он неоднократно резко осуждал действия России на Украине и заявлял, что не верит в возможность чисто дипломатического решения конфликта.

Ранее посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр заявил, что германо-российские отношения достигли низшей точки и «света в конце этого туннеля не видно».