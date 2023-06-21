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Замглавы МИД РФ, Иран, Сирия и Турция проведут еще одну встречу

Дипломат Хаджи: РФ, Иран, Сирия и Турция проведут еще одну встречу на уровне замглав МИД

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Россия, Иран, Сирия и Турция проведут еще одну встречу на уровне заместителей министров иностранных дел по вопросу отношений Дамаска и Анкары. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра иностранных дел Ирана Али Асгар Хаджи, который возглавляет иранскую делегацию на переговорах по Сирии в Казахстане.

Как рассказал дипломат, для встречи министров иностранных дел пока нет какого-то особого времени, которое они наметили». «Однако сейчас в повестке – (еще одно) заседание заместителей министров иностранных дел», — сказал он.

Глава иранской делегации подчеркнул, что при необходимости в этом промежутке могут провести встречу министров.

20 июня, в Астане прошла четырехсторонняя встреча на уровне заместителей министров иностранных дел России, Сирии, Турции и Ирана по поводу нормализации отношений Турции и Сирии. В российском МИД сообщали, что участники встречи приступили к обсуждению элементов «дорожной карты» восстановления сирийско-турецких межгосударственных отношений. Создать дорожную карту нормализации отношений Дамаска и Анкары в мае предложил глава МИД России Сергей Лавров.

Турция оккупирует некоторые северные районы Сирии под предлогом борьбы с Рабочей партией Курдистана, которую в Турции считают террористической организацией.

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