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ЕК выделит €8 млн на поддержку евроинтеграции Грузии

RT: Еврокомиссия выделит свыше €8 млн на поддержку евроинтеграции Грузии

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Генеральный директорат Еврокомиссии по расширению и добрососедству объявил о запуске программы поддержки евроинтеграции Грузии, передает RT со ссылкой на соответствующий документ. Подрядчику предстоит оказывать технические услуги для реализации двусторонних соглашений между Грузией и Евросоюзом.

Уточняется, что на эти цели будет выделено €8,2 млн. В рамках программы будет реализовано соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, а также о развитии малого и среднего бизнеса.

Срок реализации проекта — более трех лет. Закупки будут осуществляться из общего бюджета Евросоюза, а также из Европейского фонда развития.

Ранее Еврокомиссия объявила о намерении выделить Сербии €1,5 млн на поддержку участия страны в программах ЕС. Уточняется, что европейские специалисты будут взаимодействовать с органами власти и национальными контактными центрами республики.

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