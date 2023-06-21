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Великобритания готовит крупный пакет финансовой помощи для Украины

Великобритания предоставит новый пакет финансовой помощи Украине более чем на $3 млрд

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Frank Augstein/AP

Великобритания планирует предоставить Украине новый пакет финансовой поддержки. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

Пакет будет включать в себя $3 млрд в виде кредитных гарантий для Всемирного банка и £240 млн (более $300 млн) двусторонней помощи.

«Сегодня Великобритания представит большой пакет финансовой поддержки для Украины, включая кредитные гарантии Всемирного банка на сумму 3 миллиарда долларов для укрепления экономической стабильности Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что финансирование пойдет на поддержку жизненно важных государственных услуг, включая расходы на содержание школ и больниц.

О новой финансовой поддержке объявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время Конференции по вопросам восстановления Украины, которая начнется 21 июня в Лондоне.

Ожидается, что он также обвинит Россию в попытке уничтожить экономику Украины и и обязуется вместе с союзниками «поддерживать оборону Украины и контрнаступление».

В результате невоенная помощь Великобритании Украине составит более £4,7 млрд, включая £4,1 млрд в виде фискальной поддержки и £640 млн в виде двусторонней помощи.

Глава МИД Британии Джеймс Клеверли ранее заявил, что российские бизнесмены должны заплатить за восстановление Украины.

Правительство Великобритании разработало закон, который позволит королевству сохранить санкции в отношении Российской Федерации до тех пор, пока Москва не выплатит компенсацию Украине.

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