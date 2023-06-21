Байден оскорбил главу Китая

Президент США Джо Байден назвал диктатором председателя КНР Си Цзиньпина, информирует агентство Reuters.

Американский президент высказал такое мнение на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии.

Помимо этого Байден отметил, что председатель КНР мог не знать о местонахождении сбитого 4 февраля в американском воздушном пространстве китайского аэростата, как и о том, что воздушное судно отклонилось от курса.

«Диктаторы испытывают большое замешательство, когда оказываются не в курсе случившегося», — приводит слова Байдена агентство.

При этом 20 июня сообщалось, что встреча американского госсекретаря Энтони Блинкена и председателя КНР Си Цзиньпина привела к прогрессу, отношения двух стран находятся на правильном пути. Об этом заявили в Белом доме.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенным Штатам и КНР необходимо оставить в прошлом историю со сбитым американской стороной китайским аэростатом.

18 июня сообщалось, что глава МИД Китая Цинь Ган заявил, что отношения Пекина и Вашингтона достигли самого низкого уровня в истории.