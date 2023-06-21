«Справедливая Россия» выдвинула кандидата на выборы мэра Москвы

Партия «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» выдвинула первого замруководителя фракции СРЗП в Государственной думе и руководителя московского отделения партии Дмитрия Гусева на выборы в мэры столицы. Об этом сообщает РИА Новости.

Члены партии во вторник, 20 июня, приняли соответствующее решение на конференции московского отделения СРЗП.

Руководитель фракции СРЗП Сергей Миронов заявил во время конференции, что Гусев является эффективным, очень грамотным, современным, энергичным политиком и депутатом.

«Он мой первый заместитель руководителя фракции, человек с активной гражданской позицией, и что очень приятно, активной законодательной. Он молод, у него за плечами очень хороший опыт, в том числе работы в правительстве города Москвы. Я думаю, что это ему пригодится», — сказал Миронов.

Главной задачей предвыборной кампании Гусев назвал обеспечение безопасности Москвы, а также ужесточение квот для мигрантов во всех отраслях экономики столицы.

Ранее действующий мэр Москвы Сергей Собянин официально объявил об участии в предстоящих выборах мэра города.

Он назвал решение о выдвижении «непростым и очень ответственным», отметив сложность текущего периода истории. По его словам, в условиях «санкционной войны» необходимо поддерживать и развивать экономику Москвы, сохранить социальную защищенность горожан, а также обеспечить поддержку «ребят, которые с оружием в руках защищают нашу Родину».

Выборы мэра столицы пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября.