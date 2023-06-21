Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Справедливая Россия» выдвинула кандидата на выборы мэра Москвы

«Справедливая Россия» выдвинула замруководителя фракции в ГД Гусева на выборы мэра Москвы

close
100%
Сергей Пятаков/РИА Новости

Партия «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» выдвинула первого замруководителя фракции СРЗП в Государственной думе и руководителя московского отделения партии Дмитрия Гусева на выборы в мэры столицы. Об этом сообщает РИА Новости.

Члены партии во вторник, 20 июня, приняли соответствующее решение на конференции московского отделения СРЗП.

Руководитель фракции СРЗП Сергей Миронов заявил во время конференции, что Гусев является эффективным, очень грамотным, современным, энергичным политиком и депутатом.

«Он мой первый заместитель руководителя фракции, человек с активной гражданской позицией, и что очень приятно, активной законодательной. Он молод, у него за плечами очень хороший опыт, в том числе работы в правительстве города Москвы. Я думаю, что это ему пригодится», — сказал Миронов.

Главной задачей предвыборной кампании Гусев назвал обеспечение безопасности Москвы, а также ужесточение квот для мигрантов во всех отраслях экономики столицы.

Ранее действующий мэр Москвы Сергей Собянин официально объявил об участии в предстоящих выборах мэра города.

Он назвал решение о выдвижении «непростым и очень ответственным», отметив сложность текущего периода истории. По его словам, в условиях «санкционной войны» необходимо поддерживать и развивать экономику Москвы, сохранить социальную защищенность горожан, а также обеспечить поддержку «ребят, которые с оружием в руках защищают нашу Родину».

Выборы мэра столицы пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях