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Франция изменила позицию по членству Украины в НАТО

Le Monde: Франция решила поддержать вступление Украины в НАТО

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Depositphotos

Франция решила поддержать вступление Украины в НАТО, пишет газета Le Monde.

По данным издания, Париж теперь рассматривает такую возможность как самостоятельную гарантию безопасности для Киева. По мнению авторов материала, такая перспектива могла бы убедить президента Украины Владимира Зеленского вступить в переговоры, когда он сочтет нужным.

При этом речь не идет о том, чтобы позволить Украине вступить в НАТО во время конфликта.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе подведет Украину ближе к военному блоку. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Германии.

Накануне президент Чехии Петр Павел заявлял, что процесс вступления Украины в НАТО не может начаться в настоящий момент, так как на ее территории продолжается вооруженный конфликт.

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