Кипр объяснил отказ поставлять оружие Украине

Президент республики Никос Христодулидис заявил журналистам, что власти Кипра не планируют передавать Украине свое оружие, так как это может создать бреши в имеющемся у страны потенциале сдерживания, передает ТАСС.

Главе республики был задан вопрос, рассматривает ли правительство возможность переговоров об обмене или закупке новых вооружений у других стран, чтобы потом передать оружие советского производства, которое находится на вооружении Национальной гвардии Кипра, Украине.

«Республика Кипр находится под оккупацией. <…> Мы не можем предпринимать никаких действий, которые оставят Республику Кипр незащищенной», — сказал Христодулидис.

В апреле официальный представитель кабмина республики Константинос Летимпиотис заявил, что правительство Кипра не собирается поставлять оружие и боевую технику на Украину, так как Никосия сама нуждается в вооружениях для защиты своей территории.