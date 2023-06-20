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Кипр объяснил отказ поставлять оружие Украине

Президент Христодулидис: Кипр не передаст оружие Украине, чтобы не остаться незащищенным

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Президент республики Никос Христодулидис заявил журналистам, что власти Кипра не планируют передавать Украине свое оружие, так как это может создать бреши в имеющемся у страны потенциале сдерживания, передает ТАСС.

Главе республики был задан вопрос, рассматривает ли правительство возможность переговоров об обмене или закупке новых вооружений у других стран, чтобы потом передать оружие советского производства, которое находится на вооружении Национальной гвардии Кипра, Украине.

«Республика Кипр находится под оккупацией. <…> Мы не можем предпринимать никаких действий, которые оставят Республику Кипр незащищенной», — сказал Христодулидис.

В апреле официальный представитель кабмина республики Константинос Летимпиотис заявил, что правительство Кипра не собирается поставлять оружие и боевую технику на Украину, так как Никосия сама нуждается в вооружениях для защиты своей территории.

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