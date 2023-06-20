Глава ЕК подтвердила планы ЕС выделить Украине €50 млрд

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила планы ЕС выделить Украине €50 млрд на ближайшие четыре года. Об этом она сообщила на пресс-конференции, передает Reuters.

По ее словам, деньги будут зарезервированы в виде грантов и кредитов. Глава ЕК отметила, что деньги не удастся выделить из существующего бюджета ЕС, и призвала все 27 стран союза внести на эти нужды дополнительные взносы.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз допустил серьезные ошибки в подходе к украинскому конфликту и из-за этого вошел в опасную спираль с непредсказуемыми последствиями для собственной безопасности. Об этом он заявил, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.

Он заявил, что украинский конфликт начался год и четыре месяца назад и за это время Европа не смогла положить ему конец, «не смогла принести мир». При этом сейчас высок как никогда риск эскалации, некоторые европейские лидеры «страдают военным психозом», а конкурентоспособность ЕС находится на рекордно низком уровне.