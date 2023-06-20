Белый дом: переговоры о мире должны начинаться с плана Киева

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что, по мнению администрации США, любого рода мирные переговоры по Украине должны начинаться хотя бы с обсуждения плана из десяти пунктов, которые в прошлом году представил украинский президент Владимир Зеленский. Соответствующее заявление он сделал на брифинге для зарубежных журналистов по государственному визиту в Соединенные Штаты премьер-министра Индии Нарендры Моди, передает ТАСС.

Представителя Белого дома спросили, будет ли президент США Джо Байден обсуждать с индийским премьером возможность проведения саммита по мирному урегулированию на Украине.

Он обратил внимание, что американская сторона неоднократно заявляла о поддержке концепции главы украинского государства «о справедливом мире».

«И мы много раз говорили, что любая заслуживающая доверия дискуссия, будь то в рамках саммита или где-то еще — в более узком кругу, — любая дискуссия будет приветствоваться, только если она будет заслуживающей доверия и надежной. Это означает, что (обсуждение мирного урегулирования на Украине) должно начинаться с убежденности в суверенитете и территориальной целостности Украины, начинаться, по крайней мере, с обсуждения предложения из 10 пунктов, которое выдвинул президент Зеленский», — сказал Кирби.

Ранее советник кандидата на пост президента США на праймериз Республиканской партии Вивека Рамасвами Дэвид Пайн заявил, что при желании Вашингтон может заставить Украину пойти на мирные переговоры на своих условиях.

План Зеленского состоит из десяти пунктов. По его мнению, для мира на Украине необходимы радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, обмен военнопленными, восстановление территориальной целостности страны, вывод российских войск и прекращение боевых действий, «возвращение справедливости», противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация «окончания войны».