ООН ответила на заявление МИД России о завершении зерновой сделки

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация продолжает работу с Россией и Украиной для продолжения зерновой сделки. Об этом он сообщил на брифинге, передает Reuters.

«Мы намерены продолжить эту работу, насколько это возможно», — добавил он.

По его словам, ООН добивается продолжения действия зерновой сделки и меморандума по продовольствию.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с председателем Китая Си Цзиньпина заявил, что зерновую сделку нужно сохранить.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о том, что перспектив у зерновой сделки нет. По его словам, обязательства перед Россией по этому соглашению не выполнены. Песков подчеркнул, что РФ неоднократно продлевала зерновую сделку, проявляя таким образом добрую волю. Он пообещал, что Москва своевременно объявит о решении по зерновой сделке.

Позднее заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин допустил, что 18 июля станет временем завершения зерновой сделки

22 июля Россия, Турция, Украина и ООН в Стамбуле подписали соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.