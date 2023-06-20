Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ООН ответила на заявление МИД России о завершении зерновой сделки

Представитель генсека: ООН продолжает работу с РФ и Украиной по зерновой сделке

close
100%
Vincent Mundy/Reuters

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация продолжает работу с Россией и Украиной для продолжения зерновой сделки. Об этом он сообщил на брифинге, передает Reuters.

«Мы намерены продолжить эту работу, насколько это возможно», — добавил он.

По его словам, ООН добивается продолжения действия зерновой сделки и меморандума по продовольствию.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с председателем Китая Си Цзиньпина заявил, что зерновую сделку нужно сохранить.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о том, что перспектив у зерновой сделки нет. По его словам, обязательства перед Россией по этому соглашению не выполнены. Песков подчеркнул, что РФ неоднократно продлевала зерновую сделку, проявляя таким образом добрую волю. Он пообещал, что Москва своевременно объявит о решении по зерновой сделке.

Позднее заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин допустил, что 18 июля станет временем завершения зерновой сделки

22 июля Россия, Турция, Украина и ООН в Стамбуле подписали соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях