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Украина упрекнули Израиль в «нейтралитете»

Глава офиса Зеленского Ермак упрекнул Израиль в «нейтралитете» по украинскому конфликту

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РИА «Новости»

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью журналистам упрекнул правительство Израиля в «нейтралитете» по поводу конфликта на Украине и призвал Тель-Авив оказывать больше помощи Киеву, передает РИА Новости, ссылаясь на радио «Кан».

По словам Ермака, пришло время премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху посетить Украину, чтобы поддержать Киев и заявить о своей поддержке.

«Почему Израиль сохраняет нейтралитет в войне? Иран причастен к убийствам, которые каждый день происходят на Украине», — заявил он, назвав Израиль наиболее нейтральной страной с хорошими отношениями с Украиной.

Глава президентского офиса пояснил, что Израиль может помочь в защите от иранских беспилотников.

Накануне в Министерстве обороны Израиля сообщили, что информация об отправке на Украину танков «Меркава» не соответствует действительности.

В апреле глава Пентагона Ллойд Остин обсудил с израильским министром обороны Йоавом Галантом в рамках телефонного разговора повышение напряженности в зоне палестино-израильского конфликта.

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