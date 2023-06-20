Украина упрекнули Израиль в «нейтралитете»

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью журналистам упрекнул правительство Израиля в «нейтралитете» по поводу конфликта на Украине и призвал Тель-Авив оказывать больше помощи Киеву, передает РИА Новости, ссылаясь на радио «Кан».

По словам Ермака, пришло время премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху посетить Украину, чтобы поддержать Киев и заявить о своей поддержке.

«Почему Израиль сохраняет нейтралитет в войне? Иран причастен к убийствам, которые каждый день происходят на Украине», — заявил он, назвав Израиль наиболее нейтральной страной с хорошими отношениями с Украиной.

Глава президентского офиса пояснил, что Израиль может помочь в защите от иранских беспилотников.

Накануне в Министерстве обороны Израиля сообщили, что информация об отправке на Украину танков «Меркава» не соответствует действительности.

В апреле глава Пентагона Ллойд Остин обсудил с израильским министром обороны Йоавом Галантом в рамках телефонного разговора повышение напряженности в зоне палестино-израильского конфликта.