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Глава МИД Венгрии отреагировал на претензии Кулебы

Сийярто назвал обвинения Кулебы из-за передачи Венгрии военных из Закарпатья ложными

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AP

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал «ложными» обвинения главы украинского МИД Дмитрия Кулебы из-за передачи Будапешту 11 военнопленных закарпатского происхождения, передает венгерский телеканал Duna TV.

По его словам. пленных освободили в результате взаимодействия Русской православной церкви и Мальтийской благотворительной службы без участия венгерского правительства.

Ранее пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано призвал Венгрию объяснить свое участие в освобождении украинских военнопленных в России и коммуникацию с украинскими властями по этой ситуации.

Как заявил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пресс-секретарь украинского МИД Олега Николенко, Венгрия «без ведома украинского правительства и международных правозащитных организаций вывезла из России» и не допускает к ним украинских дипломатов.

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