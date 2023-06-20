Глава МИД Венгрии отреагировал на претензии Кулебы

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал «ложными» обвинения главы украинского МИД Дмитрия Кулебы из-за передачи Будапешту 11 военнопленных закарпатского происхождения, передает венгерский телеканал Duna TV.

По его словам. пленных освободили в результате взаимодействия Русской православной церкви и Мальтийской благотворительной службы без участия венгерского правительства.

Ранее пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано призвал Венгрию объяснить свое участие в освобождении украинских военнопленных в России и коммуникацию с украинскими властями по этой ситуации.

Как заявил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пресс-секретарь украинского МИД Олега Николенко, Венгрия «без ведома украинского правительства и международных правозащитных организаций вывезла из России» и не допускает к ним украинских дипломатов.